Concert de Cécile C Espace PicNic Arette, vendredi 5 avril 2024.

Concert de Cécile C Espace PicNic Arette Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Concert de Cécile C

Ce duo guitare/voix propose un carnet de voyage à travers un répertoire de chansons françaises

Buvette et restauration sur place.

Concert de Cécile C

Ce duo guitare/voix propose un carnet de voyage à travers un répertoire de chansons françaises

Buvette et restauration sur place.

EUR.

Espace PicNic 18 rue d’Escamet

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Concert de Cécile C Arette a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn