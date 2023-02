ARES – TOURNEE PALAIS DES SPORTS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

ARES – TOURNEE PALAIS DES SPORTS, 17 février 2023, PARIS. ARES – TOURNEE PALAIS DES SPORTS. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 19:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 29.0 à 349.0 euros. ARES Après des débuts attendus en France, ARES Fighting Championship s’installe à présent au Dôme de Paris avec une programmation annuelle inédite. Le rendez-vous pour les amateurs du meilleur du MMA Français est donné ! ARES Votre billet est ici PALAIS DES SPORTS PARIS PORTE DE VERSAILLES Paris ARES Après des débuts attendus en France, ARES Fighting Championship s’installe à présent au Dôme de Paris avec une programmation annuelle inédite. Le rendez-vous pour les amateurs du meilleur du MMA Français est donné !.29.0 EUR29.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu PALAIS DES SPORTS Adresse PORTE DE VERSAILLES Ville PARIS Tarif 29.0-349.0 lieuville PALAIS DES SPORTS PARIS Departement Paris

PALAIS DES SPORTS PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ARES – TOURNEE PALAIS DES SPORTS 2023-02-17 was last modified: by ARES – TOURNEE PALAIS DES SPORTS PALAIS DES SPORTS 17 février 2023 Palais des Sports Paris

PARIS Paris