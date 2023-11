Dominique Blanc – La Douleur – de Marguerite Duras SALLE BREMONTIER, 2 février 2024, ARES.

La Mairie d’Arès (1-1113912/2-1113842/3-1113841) présente : ce spectacle. Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie Française, est “une grande dame” du théâtre et du cinéma. Tragédienne ou comique, elle a été césarisée pour son rôle dans le film de Patrice Chéreau : « Ceux qui m’aiment prendront le train”. C’est seule en scène qu’elle emmène le spectateur vers l’émotion brute, sur un texte de Marguerite Duras. Et ce texte, elle le porte, et pour cause : elle le joue depuis 20 ans ! « J’ai toujours aimé cette femme, cette auteure, dit l’actrice. Sa vie toute entière est au nom de l’engagement et de l’amour majuscule. Elle a écrit pour les plus modestes, les plus délaissés, les plus fragiles, les plus vulnérables. Ce que j’aime aussi, c’est sa dimension humaniste. » “La Douleur” est un récit lumineux et violent, rédigé en grande partie au sortir de la guerre. Dans une langue sensible et crue, Marguerite Duras y raconte l’attente de l’être aimé, son mari Robert Antelme, déporté en 1944 à Buchenwald puis à Dachau. La mise en scène est signée Patrice Chéreau.A partir de 14 ans Durée du spectacle: 1h10 Sans entracteAccès PMR : 05 56 03 93 03Informations d’accès : Parking Dominique Blanc, Marguerite Duras

SALLE BREMONTIER ARES 1 ROUTE DU TEMPLE Gironde

