Visite de Bordeaux Arès, 8 février 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 12:00:00

fin : 2024-02-08

Départ d’Arès en bus 601 à 12h. Visite guidée par l’Office de Tourisme de Bordeaux « Les vieux quartiers de Bordeaux en 1492 » (avant la découverte de l’Amérique) à 15h.

Tout public – Payant.

Point de rdv aux arrêts de bus : Centre, boulevard de l’Aérium et camping Les Écureuils..

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Arès