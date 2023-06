Animation intergénérationnelle et découverte du Street-Art Arès, 24 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

Animation et découverte du Street-Art avec les résidents de l’Ehpad dans la ville.

Pour les adolescents de 11 à 17 ans.

Rendez-vous au PAIJ. Gratuit. Inscription obligatoire..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 17:00:00. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Animation and discovery of Street-Art with Ehpad residents in the city.

For teenagers aged 11 to 17.

Meet at PAIJ. Free admission. Registration required.

Actividades de arte callejero y descubrimiento con los residentes del Ehpad de la ciudad.

Para adolescentes de 11 a 17 años.

Encuentro en el PAIJ. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Animation und Entdeckung der Street-Art mit den Bewohnern des Ehpad in der Stadt.

Für Jugendliche von 11 bis 17 Jahren.

Treffpunkt in der PAIJ. Kostenlos. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Arès