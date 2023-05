Crépuscule des prés salés – juin Office de Tourisme, 22 juin 2023, Arès.

Venez découvrir l’histoire de la réserve au coucher du soleil. Partagez un moment convivial en pleine savane ! Les habitants des prés salés ne manqueront pas le rendez-vous… alors venez à leur rencontre.

Rendez-vous au port ostréicole. Gratuit. Réservation obligatoire..

2023-06-22 à ; fin : 2023-06-22 22:00:00. EUR.

Office de Tourisme Place Weiss

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come discover the history of the reserve at sunset. Share a convivial moment in the middle of the savannah! The inhabitants of the salt meadows will not miss the appointment… so come and meet them.

Meet at the oyster port. Free of charge. Reservation required.

Venga a descubrir la historia de la reserva al atardecer. ¡Comparta un momento de convivencia en plena sabana! Los habitantes de los prados salados no faltarán a la cita… así que venga a conocerlos.

Reunión en el puerto de ostras. Gratuito. Reserva obligatoria.

Erfahren Sie bei Sonnenuntergang mehr über die Geschichte des Reservats. Teilen Sie einen geselligen Moment inmitten der Savanne! Die Bewohner der Salzwiesen werden sich diesen Termin nicht entgehen lassen … also kommen Sie ihnen entgegen.

Treffpunkt am Austernhafen. Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Arès