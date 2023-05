Arrachage des Spartines Club Nautique, 17 juin 2023, Arès.

Rendez-vous à 9h place Jean Moulin (à côté du club nautique).

Les gants et les chasubles sont fournis, prévoir des vêtements adaptés au temps et à la pratique de l’arrachage dans un environnement vaseux (bottes recommandées).

Un café de bienvenue, des viennoiseries et l’apéritif sera offert. Participation gratuite et ouverte à tous..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 12:00:00. .

Club Nautique Place Jean Moulin

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meeting point at 9 am at the Jean Moulin square (next to the nautical club).

Gloves and chasubles will be provided, please bring clothes adapted to the weather and to the practice of snatching in a muddy environment (boots recommended).

A welcome coffee, pastries and an aperitif will be offered. Participation is free and open to all.

Cita a las 9h en la plaza Jean Moulin (junto al club náutico).

Se proporcionarán guantes y casullas. Por favor, traiga ropa adecuada para el tiempo y para cavar en un entorno embarrado (se recomiendan botas).

Se ofrecerá un café de bienvenida, bollería y un aperitivo. La participación es gratuita y abierta a todos.

Treffpunkt: 9 Uhr am Place Jean Moulin (neben dem Club Nautique).

Handschuhe und Leibchen werden zur Verfügung gestellt. Bringen Sie Kleidung mit, die dem Wetter und der Praxis des Rodens in einer schlammigen Umgebung angepasst ist (Stiefel empfohlen).

Ein Willkommenskaffee, Gebäck und ein Aperitif werden angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle offen.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT Arès