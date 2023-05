L’heure du conte Médiathèque, 10 juin 2023, Arès.

Viens découvrir en famille un univers imaginaire en écoutant les histoires et coups de cœur de Stéphanie, bibliothécaire jeunesse.

Dès 6 mois – Gratuit.

Inscription obligatoire..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 11:00:00. .

Médiathèque Route du Temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover an imaginary world with your family while listening to the stories and favorites of Stéphanie, the children’s librarian.

From 6 months – Free.

Registration required.

Venga a descubrir un mundo imaginario en familia escuchando los cuentos y favoritos de Stéphanie, bibliotecaria infantil.

A partir de 6 meses – Gratuito.

Inscripción obligatoria.

Entdecke mit deiner Familie eine Fantasiewelt und lausche den Geschichten und Schwärmereien der Jugendbibliothekarin Stéphanie.

Ab 6 Monaten – Kostenlos.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT Arès