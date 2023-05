Clôture de la semaine Street Art Route du temple, 9 juin 2023, Arès.

Pour clôturer cette semaine dédiée au Street Art à Arès, rendez-vous devant le mur du stade pour admirer la grande fresque des écosystèmes du Bassin d’Arcachon et partager le verre de l’amitié avec l’ensemble des artistes.

Tout public – Gratuit..

2023-06-09

Route du temple Stade d’Arès

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To close this week dedicated to Street Art in Arès, meet in front of the wall of the stadium to admire the great fresco of the ecosystems of the Arcachon Basin and share the glass of friendship with all the artists.

All public – Free.

Para clausurar esta semana dedicada al Street Art en Arès, reúnase frente al muro del estadio para admirar el gran fresco de los ecosistemas de la cuenca de Arcachon y compartir una copa de amistad con todos los artistas.

Todo el público – Gratis.

Zum Abschluss dieser Woche, die der Street Art in Arès gewidmet war, treffen Sie sich vor der Mauer des Stadions, um das große Fresko der Ökosysteme des Bassin d’Arcachon zu bewundern und mit allen Künstlern ein Glas der Freundschaft zu teilen.

Für alle – Kostenlos.

