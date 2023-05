Semaine du Street Art – conférence « Les écosystèmes du Bassin d’Arcachon racontés par le Street Art » 13, avenue de bordeaux, 8 juin 2023, Arès.

Lors de cette conférence, animée par Alexandre Bert, vous vous promènerez entre nature et art, abordant ainsi la flore et la faune du Bassin d’Arcachon à travers les œuvres des artistes de street art.

Possibilité d’échanger autour d’un verre de l’amitié.

Tout public – Gratuit.

Inscription obligatoire..

13, avenue de bordeaux Salle des expositions

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During this conference, animated by Alexandre Bert, you will walk between nature and art, approaching the flora and fauna of the Arcachon Basin through the works of street art artists.

Possibility to exchange around a glass of friendship.

All public – Free.

Registration required.

Durante esta conferencia, dirigida por Alexandre Bert, caminará entre la naturaleza y el arte, acercándose así a la flora y la fauna de la bahía de Arcachon a través de las obras de artistas de arte callejero.

Posibilidad de intercambiar ideas en torno a una bebida amistosa.

Todo público – Gratuito.

Inscripción obligatoria.

Bei dieser von Alexandre Bert geleiteten Konferenz werden Sie zwischen Natur und Kunst spazieren gehen und dabei die Flora und Fauna des Bassin d’Arcachon anhand der Werke von Street-Art-Künstlern kennenlernen.

Möglichkeit, sich bei einem Glas Freundschaft auszutauschen.

Für alle Altersgruppen – Kostenlos.

Anmeldung erforderlich.

