Les réservoirs à poissons Port ostréicole, 26 mai 2023, Arès.

Découverte de la faune de réservoirs par la pêche scientifique en compagnie des gardes techniciens de la réserve naturelle des prés salés.

Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme d’Arès..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 17:00:00. .

Port ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the reservoir fauna by scientific fishing in the company of the technical guards of the salt meadows nature reserve.

Information and registration required at the Tourist Office of Arès.

Descubrimiento de la fauna del embalse a través de la pesca científica en compañía de los guardas técnicos de la reserva natural de los prados salados.

Información e inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Arès.

Entdeckung der Fauna von Stauseen durch wissenschaftliches Angeln in Begleitung der technischen Ranger des Naturschutzgebiets der Salzwiesen.

Informationen und obligatorische Anmeldungen beim Fremdenverkehrsamt von Arès.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Arès