Papillons et Libellules port ostréicole, 21 mai 2023, Arès.

Sortie terrain, à la découverte des papillons et libellules. Où les trouver ? Quelles sont les différentes espèces de papillons et libellules ? Comment les reconnaître ? Rendez-vous au port ostréicole. GRATUIT.

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 17:00:00. .

port ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Field trip to discover butterflies and dragonflies. Where to find them? What are the different species of butterflies and dragonflies? How to recognize them? Meet at the oyster port. FREE

Excursión para descubrir mariposas y libélulas. ¿Dónde encontrarlas? ¿Cuáles son las diferentes especies de mariposas y libélulas? ¿Cómo reconocerlas? Encuentro en el puerto de ostras. GRATIS

Feldausflug, um Schmetterlinge und Libellen zu entdecken. Wo sind sie zu finden? Welche verschiedenen Arten von Schmetterlingen und Libellen gibt es? Wie kann man sie erkennen? Treffpunkt am Austernhafen. KOSTENLOS

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Arès