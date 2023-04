Rencontre photographique Salle des expositions. Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde

Rencontre photographique Salle des expositions., 16 mai 2023, Arès. Rencontre photographique avec Emmanuel Fazembat, photographe.

Rendez-vous à la salle des expositions à 18h..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 19:00:00. .

Salle des expositions.

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Photographic meeting with Emmanuel Fazembat, photographer.

Meeting at the exhibition hall at 6 pm. Encuentro fotográfico con Emmanuel Fazembat, fotógrafo.

Punto de encuentro en la sala de exposiciones a las 18.00 h. Fotografisches Treffen mit dem Fotografen Emmanuel Fazembat.

Treffpunkt im Ausstellungsraum um 18 Uhr. Mise à jour le 2023-03-31 par OT Arès

Détails Catégories d’Évènement: Arès, Gironde Autres Lieu Salle des expositions. Adresse Salle des expositions. Ville Arès Departement Gironde Lieu Ville Salle des expositions. Arès

Salle des expositions. Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/

Rencontre photographique Salle des expositions. 2023-05-16 was last modified: by Rencontre photographique Salle des expositions. Salle des expositions. 16 mai 2023 Salle des expositions Arès

Arès Gironde