Plage, coquillage et farfouillage Août St Brice, 13 mai 2023, Arès.

Au gré des marées, la plage se couvre de trésors. Venez découvrir et farfouiller dans les merveilles de la laisse-de-mer. Quel est donc ce coquillage? A qui appartient cette plume? Après plusieurs petits jeux sur la plage, les enfants profiteront de leur trésors pour se fabriquer de petits souvenirs.

RDV sur le Parking de St Brice.

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Tarif : 5€/enfant..

2023-05-13

St Brice boulevard javal

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With the tides, the beach is covered with treasures. Come and discover and rummage through the marvels of the leash. What is this shell? Who does this feather belong to? After several little games on the beach, the children will take advantage of their treasures to make little souvenirs

Meeting point on the Parking of St Brice.

For children from 3 to 7 years old.

Price: 5€/child.

La playa se cubre de tesoros a medida que cambian las mareas. Ven a descubrir y rebuscar entre las maravillas de la orilla del mar. ¿Qué es esta concha? ¿A quién pertenece esta pluma? Después de varios jueguecitos en la playa, los niños aprovecharán sus tesoros para hacer pequeños recuerdos.

Punto de encuentro en el aparcamiento de St Brice.

Para niños de 3 a 7 años.

Precio: 5€/niño.

Mit den Gezeiten bedeckt sich der Strand mit Schätzen. Entdecken Sie die Wunder des Meeresbodens und stöbern Sie darin herum. Was ist das für eine Muschel? Wem gehört diese Feder? Nach mehreren kleinen Spielen am Strand können die Kinder ihre Schätze nutzen, um sich kleine Souvenirs zu basteln.

Treffpunkt: Parkplatz von St Brice.

Für Kinder von 3 bis 7 Jahren.

Preis: 5 Euro pro Kind.

