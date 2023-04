Balade commentée sur les mystères de Saint Brice Parking du plan de baignade, 5 mai 2023, Arès.

Propriété du Conservatoire du Littoral, cette zone humide à part entière vous comblera tant par son histoire que par la diversité de sa faune et de sa flore. Rendez-vous sur le parking du plan de baignade de Saint Brice. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme (pas de réservation téléphonique).

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 17:00:00. .

Parking du plan de baignade

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Owned by the Conservatoire du Littoral, this wetland will delight you with its history and the diversity of its flora and fauna. Meet at the car park of the Saint Brice bathing area. Reservations are required at the Tourist Office (no telephone reservations)

Propiedad del Conservatorio del Litoral, este humedal le deleitará con su historia y la diversidad de su flora y fauna. Encuentro en el aparcamiento de la zona de baño de Saint Brice. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo (no se admiten reservas telefónicas)

Dieses Feuchtgebiet ist Eigentum des Conservatoire du Littoral und wird Sie sowohl durch seine Geschichte als auch durch die Vielfalt seiner Fauna und Flora begeistern. Treffpunkt: Parkplatz am Badeplan von Saint Brice. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich (keine telefonische Reservierung)

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Arès