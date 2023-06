Visite de l’AREP FRESC (organisme de formation) AREP FRESC Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Visite de l'AREP FRESC (organisme de formation) Jeudi 22 juin, 14h00 AREP FRESC Inscription obligatoire Venez découvrir les métiers et les formations dans l'industrie en rencontrant l'AREP Fresc Présentation des métiers et des parcours de formation

Visite des plateaux techniques

Échange avec les formateurs et les stagiaires de la formation

La visite se terminera par un quizz sur les métiers et des lots à la clef pour tous ! Les métiers et formations : Soudeur

Assembleur industriel

Ferronnier

Ferronnier d’art

Les métiers et formations : Soudeur

Assembleur industriel

Ferronnier

Ferronnier d'art

… AREP FRESC 103 boulevard de Metz, 59100 ROUBAIX

2023-06-22T14:00:00+02:00 – 2023-06-22T17:30:00+02:00

