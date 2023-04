Tournoi 3×3 Basket, 3 juin 2023, Arengosse.

RDV au gymnase, soyez nombreux à cette belle rencontre sportive !

Inscriptions avant le 27 mai auprès de Anne Dupont

Buvette sur place.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



See you at the gym, come and join us for this great sports event!

Registration before May 27th with Anne Dupont

Refreshment bar on site

Nos vemos en el gimnasio, ¡acompáñanos en este gran acontecimiento deportivo!

Inscripción antes del 27 de mayo con Anne Dupont

Refrescos in situ

RDV in der Sporthalle, seid zahlreich bei dieser schönen sportlichen Begegnung!

Anmeldungen bis zum 27. Mai bei Anne Dupont

Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Morcenx