Corrida des Fêtes Arènes Villeneuve-de-Marsan, 8 août 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Le Cercle taurin de Villeneuve-de-Marsan propose cette année une corrida 100% française avec des toros de l’élevage de Do Cuillé pour Thomas Dufau, Dorian Canton et Yon Lamothe..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . .

Arènes

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Cercle taurin de Villeneuve-de-Marsan is offering a 100% French bullfight this year, with toros from the Do Cuillé breeding farm for Thomas Dufau, Dorian Canton and Yon Lamothe.

El Cercle taurin de Villeneuve-de-Marsan ofrece este año una corrida 100% francesa, con toros de la ganadería Do Cuillé para Thomas Dufau, Dorian Canton y Yon Lamothe.

Der Cercle taurin de Villeneuve-de-Marsan bietet dieses Jahr einen 100%ig französischen Stierkampf mit Toros aus der Zucht von Do Cuillé für Thomas Dufau, Dorian Canton und Yon Lamothe an.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Landes d’Armagnac