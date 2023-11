Spectacle pyrotechnique de noël Arènes Soustons, 16 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

A l’occasion des animations de Noël 2023, la ville de Soustons organise un spectacle pyrotechnique musical qui sera lancé depuis les arènes Henri Canelas de Soustons..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Arènes Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



To mark Christmas 2023, the town of Soustons is organizing a musical fireworks show to be launched from the Henri Canelas arena in Soustons.

Con motivo de la Navidad de 2023, la ciudad de Soustons organiza un espectáculo pirotécnico musical que se lanzará desde la plaza de toros Henri Canelas de Soustons.

Anlässlich der Weihnachtsanimationen 2023 organisiert die Stadt Soustons eine musikalische Pyroshow, die von der Arena Henri Canelas in Soustons aus gestartet wird.

