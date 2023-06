Chevaux et Passions du Sud Arènes Soustons, 5 juillet 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Un spectacle d’Art Equestre et de Course Landaise avec 10 Chevaux, 10 Cabestros, les traditions Landaises

Un spectacle plein d’émotions pour toute la famille.

1h30 de spectacle familial dans le respect du bétail..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 23:00:00. .

Arènes Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



A show of Equestrian Art and Landes Race with 10 Horses, 10 Cabestros, Landes traditions

A show full of emotions for the whole family.

1h30 of family show in the respect of the cattle.

Un espectáculo de Arte Ecuestre y Carreras Landesas con 10 Caballos, 10 Cabestros y tradiciones Landesas

Un espectáculo lleno de emoción para toda la familia.

1h30 de entretenimiento familiar con respeto al ganado.

Ein Spektakel der Reitkunst und des Landaise-Rennens mit 10 Pferden, 10 Cabestros, den Traditionen der Landaise

Eine Show voller Emotionen für die ganze Familie.

1,5 Stunden Familienshow mit Respekt vor dem Vieh.

