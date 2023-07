Course Camarguaise avec une école Taurine Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer Course Camarguaise avec une école Taurine Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer, 31 juillet 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer. Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône Course camarguaise aux arènes avec une école taurine..

2023-07-31 21:30:00 fin : 2023-07-31 23:00:00. .

Arènes Avenue Van Gogh

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Camargue race in the bullring with a bullfighting school. Carrera de la Camarga en la plaza de toros con escuela taurina. Camargue-Rennen in der Arena mit einer Stierkampfschule. Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Autres Lieu Arènes Adresse Arènes Avenue Van Gogh Ville Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer

Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes-maries-de-la-mer/