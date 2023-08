Marché à Pomarez Arènes Pomarez, 23 août 2023, Pomarez.

Pomarez,Landes

Tous les mercredis après-midis, nous vous invitons à venir au marché de Pomarez. Durant le mois de décembre , 15 producteurs et exposants sont présents.

Venez trouver des idées de décoration, de cadeaux et pour vos repas de fêtes..

Arènes Place des arènes

Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday afternoon, we invite you to come to the market of Pomarez. During the month of December, 15 producers and exhibitors are present

Come and find ideas for decoration, gifts and for your holiday meals.

Todos los miércoles por la tarde, le invitamos a venir al mercado de Pomarez. Durante el mes de diciembre están presentes 15 productores y expositores

Venga y encuentre ideas de decoración, regalos y para sus comidas festivas.

Jeden Mittwochnachmittag laden wir Sie ein, den Markt in Pomarez zu besuchen. Im Dezember sind 15 Produzenten und Aussteller anwesend

Hier finden Sie Ideen für Dekorationen, Geschenke und Festessen.

