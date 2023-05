Visite des arènes de la « Mecque de la Course Landaise » Arènes, 4 août 2023, Pomarez.

Pomarez,Landes

Nos ambassadeurs racontent, partagent et font vivre cet engouement unique pour « La Course Landaise » et permettent d’entrer au centre de « La Mecque de la Course Landaise »..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 17:00:00. EUR.

Arènes

Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine



Our ambassadors tell, share and bring to life this unique craze for « La Course Landaise » and allow you to enter the centre of « La Mecca de la Course Landaise ».

Nuestros embajadores cuentan, comparten y dan vida a esta singular locura por « La Course Landaise » y le permiten entrar en el centro de « La Mecca de la Course Landaise ».

Unsere Botschafter erzählen, teilen und machen diese einzigartige Begeisterung für « La Course Landaise » erlebbar und ermöglichen den Zugang zum Zentrum von « La Mecque de la Course Landaise ».

Mise à jour le 2023-05-17 par Landes Chalosse