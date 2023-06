Course landaise Arènes Pierre Gaujous Casteljaloux, 4 août 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Course Landaise

Buvette, petite restauration sur place

Tarif : 10€ par adulte, 5€ par enfant de 5 à 12 ans.

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 . EUR.

Arènes Pierre Gaujous La Bartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Landes race

Refreshment bar, small catering on the spot

Price : 10€ per adult, 5€ per child from 5 to 12 years old

Carrera landesa

Refrescos y tentempiés in situ

Precio: 10 euros por adulto, 5 euros por niño de 5 a 12 años

Landaise-Rennen

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Preis: 10? pro Erwachsener, 5? pro Kind von 5 bis 12 Jahren

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne