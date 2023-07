Concours de cocardes Arènes Pierre Gaujous Casteljaloux, 28 juillet 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Une quinzaine de raseteurs, séparés en plusieurs pools, vont affronter les vaches de la Ganaderia Dargelos venues de Saint-Sever dans les Landes. Une vache sera réservée pour le public qui pourra ainsi participer à la fête et un taurillon sera destiné aux enfants.

Buvette et animation Bandas.

Payant dès 12 ans. Billetterie sur place, le soir-même, dès 20h15..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Arènes Pierre Gaujous Plaine de La Bartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Fifteen raseteurs, divided into several pools, will face the cows of Ganaderia Dargelos from Saint-Sever in the Landes. One cow will be reserved for the public, who will be able to take part in the festivities, and one bull will be reserved for children.

Refreshment bar and Bandas entertainment.

Admission charged for ages 12 and up. Tickets on sale on the evening of the event, from 8.15pm.

Una quincena de toreros, divididos en varios grupos, se enfrentarán a las vacas de la Ganadería Dargelos de Saint-Sever, en las Landas. Se reservará una vaca para el público, que podrá participar en los festejos, y un toro para los niños.

Bar de refrescos y bandas en directo.

Entrada gratuita para niños a partir de 12 años. Venta de entradas a partir de las 20.15 h de la tarde del día del evento.

Etwa fünfzehn Raser, die in mehrere Pools aufgeteilt sind, werden gegen die Kühe der Ganaderia Dargelos antreten, die aus Saint-Sever in den Landes kommen. Eine Kuh wird für das Publikum reserviert, das so an dem Fest teilnehmen kann, und ein Stierkälbchen ist für die Kinder bestimmt.

Getränke und Bandas-Unterhaltung.

Kostenpflichtig ab 12 Jahren. Kartenverkauf vor Ort, am selben Abend ab 20.15 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne