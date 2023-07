L’expérience de la course camarguaise Arènes Paul-Laurent Beaucaire, 17 septembre 2023, Beaucaire.

L’expérience de la course camarguaise Dimanche 17 septembre, 17h00 Arènes Paul-Laurent Gratuit – 18 ans. 12,90 € + 18 ans. Sur inscription. Rendez-vous devant les arènes.

Venez (re)découvrir la course camarguaise à travers une expérience immersive avec notre guide passionnée. Elle vous dévoilera tous les codes pour mieux comprendre cette tradition tournée vers le taureau, roi de Camargue. De la piste des arènes à la rencontre avec les raseteurs, en passant par la visite des vestiaires, la course camarguaise n’aura plus de secret pour vous !

Arènes Paul-Laurent Rue du champ de foire, 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.provence-camargue-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 59 26 57 »}] Dès 1855, un particulier fit construire un premier bâtiment destiné aux courses de taureaux. L’édification de l’amphithéâtre en pierre fut commencée en 1885 et achevée en 1932.

À la fin du XIXe siècle, la course libre subit une transformation profonde, principalement due au croisement des taureaux de Camargue avec les taureaux espagnols. La combativité des animaux conduisit à la professionnalisation des razeteurs, et peu à peu, diverses réglementations furent instaurées.

À cette époque, des courses provençales furent organisées dans les arènes, dont le créateur était Etienne Boudin, surnommé Pouly I, originaire de Beaucaire. Ces courses consistaient en une alternance de sauts et de passes de cape, la pose de banderilles et parfois un simulacre de mise à mort…

Aujourd’hui, des courses libres ont lieu dans ces arènes qui portent le nom d’un célèbre manadier (éleveur de taureaux de Camargue) né à Beaucaire en 1905.

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

©CCBTA