Visite guidée des Arènes Arènes Orthez, 22 août 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Une visite insolite … historique des arènes et de la tauromachie avec la découverte des gradins, de la piste et des torils..

2023-08-22

Arènes Avenue du Pesqué

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An unusual visit … the history of the bullring and bullfighting with the discovery of the stands, the ring and the bulls.

Una visita insólita … la historia de la plaza de toros y del toreo, con un recorrido por las gradas, el ruedo y los toriles.

Ein ungewöhnlicher Besuch … geschichte der Stierkampfarena und des Stierkampfs mit der Entdeckung der Tribünen, der Laufbahn und der Torils.

