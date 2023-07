Visite des arènes de Montsoué. Arènes Montsoué, 18 juillet 2023, Montsoué.

Montsoué,Landes

Venez découvrir les arènes de Montsoué: accompagné par un passionné désirant vous faire partager son terroir. Cette expérience inédite et originale est l’occasion de découvrir les arènes et ses petits secrets de façon singulière et amusante..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 16:00:00. EUR.

Arènes

Montsoué 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Montsoué bullring: accompanied by an enthusiast keen to share his local knowledge with you. This unique and original experience is an opportunity to discover the bullring and its little secrets in a unique and amusing way.

Venga a descubrir la plaza de toros de Montsoué: acompañado por un aficionado deseoso de compartir con usted sus productos locales. Esta experiencia única y original es una oportunidad para descubrir la plaza de toros y sus pequeños secretos de una forma única y divertida.

Entdecken Sie die Arena von Montsoué in Begleitung eines leidenschaftlichen Hobbykünstlers, der Sie an seiner Heimat teilhaben lassen möchte. Diese neue und originelle Erfahrung bietet Ihnen die Gelegenheit, die Arena und ihre kleinen Geheimnisse auf einzigartige und unterhaltsame Weise zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-05 par Landes Chalosse