Visite des arènes Arènes La Monumentale des Pins Roquefort Catégories d’Évènement: Landes

Roquefort Visite des arènes Arènes La Monumentale des Pins Roquefort, 16 septembre 2023, Roquefort. Visite des arènes 16 et 17 septembre Arènes La Monumentale des Pins Gratuit. Entrée libre. Visite des arènes. Rdv à l’entrée. Arènes La Monumentale des Pins 1 avenue des Arènes, 40120 Roquefort Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 45 50 46 https://roquefort-des-landes.fr La Monumentale des Pins est une arène inscrite au titre des Monuments historiques et reste un symbole fort pour Roquefort. Cette vieille dame construite entièrement en bois occupe une place importante dans le centre-ville et témoigne de l’histoire et des traditions landaises. Durant les fêtes patronales, nos services confortent son fleurissement et cet espace devient un lieu de vie convivial et incontournable. Parkings à proximité (avenue des arènes, salle polyvalente). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00 ©Jean-Marie Tinarrage Détails Catégories d’Évènement: Landes, Roquefort Autres Lieu Arènes La Monumentale des Pins Adresse 1 avenue des Arènes, 40120 Roquefort Ville Roquefort Departement Landes Lieu Ville Arènes La Monumentale des Pins Roquefort latitude longitude 44.033553;-0.318279

Arènes La Monumentale des Pins Roquefort Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquefort/