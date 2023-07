Course landaise Arènes Hagetmau, 1 août 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Grand concours landais des fêtes d’Hagetmau. L’avenir de la course landaise face aux marraines des quatre ganadérias de compétition. Animation musicale par la Sainte Cécile de Doazit et l’Harmonie d’Hagetmau. Un repas coursayre est proposé à 19h..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . EUR.

Arènes

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Grand concours landais des fêtes d’Hagetmau. The future of Landes racing faces the godmothers of the four competing ganaderias. Musical entertainment by the Sainte Cécile de Doazit and the Harmonie d’Hagetmau. A coursayre meal is served at 7pm.

Grand Concours Landais en el festival de Hagetmau. El futuro de la carrera de las Landas frente a las madrinas de las cuatro ganaderías concursantes. Animación musical a cargo de la Sainte Cécile de Doazit y la Harmonie d’Hagetmau. A las 19:00 h se sirve una comida coursayre.

Großer landaischer Wettbewerb bei den Festen von Hagetmau. Die Zukunft des Landaise-Rennens im Vergleich zu den Patinnen der vier Wettbewerbs-Ganaderias. Musikalische Unterhaltung durch die Sainte Cécile de Doazit und die Harmonie d’Hagetmau. Um 19 Uhr wird ein Coursayre-Essen angeboten.

Mise à jour le 2023-07-08 par Landes Chalosse