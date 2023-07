Spectacle « Les Années Boum » Arènes Hagetmau, 28 juillet 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Venez partager un agréable moment avec les artistes de la troupe des Années Boum. Le temps d’une soirée, revivez la magie des années 80 et 90 ! Venez nombreux !.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Arènes

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and share an enjoyable evening with the Années Boum troupe. For one evening, relive the magic of the 80s and 90s! Come one, come all!

Venga a divertirse con la compañía Années Boum. Por una sola noche, ¡revive la magia de los años 80 y 90! Vengan todos

Kommen Sie und teilen Sie einen angenehmen Moment mit den Künstlern der Truppe Années Boum. Lassen Sie einen Abend lang den Zauber der 80er und 90er Jahre wieder aufleben! Kommen Sie zahlreich!

