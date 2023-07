Course Landaise Arènes Garlin, 31 juillet 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

Course landaise comptant pour la compétition 2023 avec la Ganaderia ARMAGNACAISE et la Cuadrilla Gaëtan LABASTE. Animée par l’Harmonie Garlinoise..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

Arènes Boulevard des remparts

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Landes race counting towards the 2023 competition with Ganaderia ARMAGNACAISE and Cuadrilla Gaëtan LABASTE. Entertainment by the Harmonie Garlinoise.

Carrera de las Landas contando hacia la competición de 2023 con la Ganaderia ARMAGNACAISE y la Cuadrilla Gaëtan LABASTE. Animación a cargo de la Harmonie Garlinoise.

Landaise-Rennen, das für den Wettbewerb 2023 zählt, mit der Ganaderia ARMAGNACAISE und der Cuadrilla Gaëtan LABASTE. Musikalisch umrahmt von der Harmonie Garlinoise.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN