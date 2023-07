Concours Landais Arènes du Plumaçon Mont-de-Marsan, 18 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Organisé par les Amis de la Course Landaise Club Gérard Darrigade, le Concours Landais de la Madeleine est l’occasion de célébrer le grand retour des coursayres aux arènes. Trois priorités cette année pour un concours qui s’annonce mémorable :

Le retour à l’esprit de la fête et au plaisir de se retrouver dans les arènes

Un déroulé des épreuves redynamisé afin de permettre aux acteurs d’aller à l’essentiel de l’expression de leur talent

Un spectacle fort en intensité grâce à des vaches de grande qualité sélectionnées pour leur capacité à transmettre de l’é motion pure.

Cet événement sera accompagné de plusieurs animations proposées tout au long de cette après-midi de retrouvailles :

16h : démonstrations avec l’Ecole Taurine

À partir de 18h : traditionnel repas coursayre où se retrouvent passionnés, acteurs et amateurs

­21h30 : Concours de la Madeleine avec les meilleurs acteurs d.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

Arènes du Plumaçon Place des arènes

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Amis de la Course Landaise Club Gérard Darrigade, the Concours Landais de la Madeleine is an opportunity to celebrate the return of coursayres to the arenas. Three priorities this year for a competition that promises to be memorable:

A return to the festive spirit and the pleasure of meeting up in the arenas

A revitalized competition schedule to enable the performers to get to the heart of their talent

A high-intensity show featuring top-quality cows selected for their ability to transmit pure emotion.

This event will be accompanied by a number of activities throughout the afternoon:

4pm: demonstrations with the Ecole Taurine

From 6 p.m.: traditional coursayre meal for enthusiasts, actors and amateurs alike

9:30pm: Concours de la Madeleine with the best actors of the year

Organizado por el Amis de la Course Landaise Club Gérard Darrigade, el Concours Landais de la Madeleine es la ocasión de celebrar el regreso de los coursayres a los ruedos. Tres prioridades este año para un concurso que promete ser memorable:

La vuelta al espíritu festivo y al placer de encontrarse en los ruedos

Un programa de competición revitalizado para que los artistas puedan expresar todo su talento

Un espectáculo de gran intensidad gracias a vacas de gran calidad seleccionadas por su capacidad para transmitir pura emoción.

Este evento irá acompañado de numerosas actividades a lo largo de la tarde:

a las 16:00 h: demostraciones de la Escuela Taurina

A partir de las 18:00 h: comida tradicional coursayre, que reunirá a aficionados, actores y aficionados

a las 21:30: concurso de la Magdalena con los mejores toreros del mundo

Der Concours Landais de la Madeleine wird von den Amis de la Course Landaise Club Gérard Darrigade organisiert und bietet die Gelegenheit, die große Rückkehr der Coursayres in die Arenen zu feiern. Dieses Jahr gibt es drei Prioritäten für einen Wettbewerb, der unvergesslich zu werden verspricht:

Die Rückkehr zum Geist des Festes und zum Vergnügen, sich in der Arena zu treffen

Ein redynamisierter Ablauf der Prüfungen, der es den Akteuren ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um ihr Talent auszudrücken

Eine intensive Show mit hochwertigen Kühen, die aufgrund ihrer Fähigkeit, reine Emotionen zu vermitteln, ausgewählt wurden.

Diese Veranstaltung wird von mehreren Animationen begleitet, die während des gesamten Nachmittags des Wiedersehens angeboten werden:

16 Uhr: Vorführungen mit der Ecole Taurine (Stierkampfschule)

Ab 18 Uhr: Traditionelles Coursayre-Essen, bei dem sich Liebhaber, Schauspieler und Amateure treffen

21.30 Uhr: Madeleine-Wettbewerb mit den besten Schauspielern d

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Mont-de-Marsan