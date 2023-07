Visite guidée insolite des arènes à Orthez Arènes du Pesqué Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Visite guidée insolite des arènes à Orthez Samedi 16 septembre, 10h30 Arènes du Pesqué Gratuit. Sur inscription.

Le club taurin du Pesqué vous propose de découvrir l’historique des arènes et de la tauromachie à travers une visite insolite qui vous fera découvrir les gradins, la piste et les torils !

Arènes du Pesqué Bourg, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 12 30 40 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coeurdebearn.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.coeurdebearn.com/ »}] Les arènes dites du Pesqué à Orthez ont été inaugurées en 1927. L’idée de leur construction remontait à décembre 1923 lorsque le conseil municipal présidé par le maire Mailleubiau approuva le « projet d’achat de la prairie et du parc du Pesqué bordant l’avenue du Pont-Neuf pour y transférer les arènes et y créer d’autres établissements sportifs… ». Elles sont de style Art déco.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

