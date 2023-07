Randonnée du patrimoine : Le patrimoine du sport à Senlis Arènes de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Randonnée du patrimoine : Le patrimoine du sport à Senlis Arènes de Senlis Senlis, 17 septembre 2023, Senlis. Randonnée du patrimoine : Le patrimoine du sport à Senlis Dimanche 17 septembre, 10h00 Arènes de Senlis Entrée libre et gratuite De l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, une randonnée commentée par un historien de la SHA-Senlis dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, sur un parcours inédit de 7 km environ dans Senlis et ses faubourgs. Au programme : les Arènes, les jeux d’arc, le vélodrome, les jeux de paume et de tennis, la baignade… Arènes de Senlis Place des Arènes, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0603350600 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00 Sport patrimoine sportif SHA-Senlis Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Arènes de Senlis Adresse Place des Arènes, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Arènes de Senlis Senlis

Arènes de Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/