Journées européennes du patrimoine, la SHA-Senlis, propriétaire des lieux, ouvre les Arènes de Senlis au public. Ce monument Gallo-romain du premier siècle est un amphithéâtre-théâtre, édifice de spectacle, redécouvert en 1865 par la Société d’Histoire et dégagé par ses soins. Visites commentées du monument par des spécialistes. Présentation des différents aspects du patrimoine de Senlis, publications et animations : démonstration de toges, jeux antiques, stands de photos d’histoire, musée éphémère. Productions des partenaires des Arènes : miel des Arènes et cotignac de Senlis.

Arènes de Senlis Place des Arènes, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0603350600 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Arènes site archéologique

Jean-Marc Popineau SHA-Senlis