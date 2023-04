Course camarguaise Arènes de Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salin-de-Giraud Course camarguaise Arènes de Salin-de-Giraud, 29 avril 2023, Salin-de-Giraud. Course camarguaise Samedi 29 avril, 15h30 Arènes de Salin-de-Giraud 9€ / 2€ pour les détenteurs de la carte jeune Ouverture de la temporada avec la 1ère Série du Trident d’Or le Samedi 29 avril

Le raseteur Lucas Danna blessé, est remplacé par Julien Martinez.

En parallèle, un marché artisanal est proposé toute la journée autour des arènes.

