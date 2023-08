Grand loto d’été Arènes de Saint-Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès, 26 août 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Saint-Étienne-du-Grès,Bouches-du-Rhône

Loto d’été dans les arènes de Saint-Étienne du Grès, le samedi 26 août à 18h !.

2023-08-26 18:00:00 fin : 2023-08-26 . .

Arènes de Saint-Etienne du Grès Avenue des Arènes

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Summer loto in the Saint-Étienne du Grès arena on Saturday 26 August at 6pm!

Bingo de verano en la plaza de toros de Saint-Étienne du Grès el sábado 26 de agosto a las 18.00 h

Sommerlotto in der Arena von Saint-Étienne du Grès am Samstag, den 26. August um 18 Uhr!

Mise à jour le 2023-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles