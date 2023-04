Chasse aux oeufs Arènes de Pépin le Bref Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Chasse aux oeufs Arènes de Pépin le Bref, 9 avril 2023, Ferrieres-en-gatinais. Chasse aux oeufs Dimanche 9 avril, 10h00 Arènes de Pépin le Bref Le conseil municipal jeunesse de Ferrières organise la chasse aux œufs de Pâques dans les arènes de Pépin le Bref le dimanche 9 avril de 10h à 12h. Rendez-vous dans la cour de la mairie. Chasse pour les enfants de moins de 12 ans. Arènes de Pépin le Bref Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T10:00:00+02:00 – 2023-04-09T12:00:00+02:00

2023-04-09T10:00:00+02:00 – 2023-04-09T12:00:00+02:00 FMACEN045V50A07E CMJ

