ETIENNE DAHO / PATTI SMITH – QUARTET ARENES DE NIMES Nimes, vendredi 19 juillet 2024.

ETIENNE DAHO et PATTI SMITH Quartet seront sur la scène du Festival de NÎMES le Vendredi 19 Juillet 2024! Issu de la vague rock de Rennes, Étienne Daho est l’une des personnalités musicales les plus influentes à être apparues sur la scène française de ces 30 dernières années. Une dizaine d’albums et une bonne quantité de tubes ont fait de cet enfant du rock, au parcours pavé d’or et de platine, le chef de file de la pop française. La personnalité singulière d’Étienne Daho fait l’unanimité, séduisant tous les publics, réconciliant les courants indépendants et la variété, et suscitant nombre de vocations.Chanteuse, musicienne, poétesse, photographe, écrivaine, peintre… Patti Smith est une artiste complète qui fascine et inspire toujours autant. Icône du rock américain, pionnière du punk, Patti Smith chante avec force et conviction. Depuis 1975, les titres intemporels tels que « Horses », « Hey Joe », « Because the night » prônent, avec puissance, la révolte et la résistante aux codes. Accompagnée de ses musiciens, Patti Smith embrasera la scène des Arènes de Nîmes cet été.

Tarif : 51.50 – 123.00 euros.

Début : 2024-07-19 à 20:30

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30