SLIMANE CLAUDIO CAPEO ARENES DE NIMES Nimes, 30 juin 2024, Nimes.

SLIMANE et Claudio CAPÉO vous donnent rendez-vous le 30 Juin 2024 au Festival de NÎMES ! Slimane bat actuellement tous les records avec son album “Chroniques d’un cupidon”. Embarquez pour le Cupidon Tour, un show puissant et émouvant dont seul Slimane a le secret ! Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio CAPÉO est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. Il viendra présenter son dernier album Rose des vents sur la scène des Arènes de Nîmes !

Tarif : 46.00 – 69.10 euros.

Début : 2024-06-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30