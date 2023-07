Top à la Vachette! Arènes de Moliets Moliets-et-Maa, 31 août 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

L’arène en folie ! 1h30 de fou rire avec les vachettes et les meilleurs jeux d’Intervilles autour d’une piscine géante. Tout le monde peut participer et descendre dans l’arène, mais attention certaines vachettes aiment aussi se baigner….

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . .

Arènes de Moliets Place de la Palle

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



The arena in madness! 1h30 of laughter with the cows and the best games of Intercities around a giant pool. Everybody can participate and go down in the arena, but be careful, some cows also like to swim…

¡La arena se vuelve loca! 1h30 de risas con las vacas y los mejores juegos de Intercities alrededor de una piscina gigante. Todo el mundo puede participar y bajar a la arena, pero cuidado, a algunas vacas también les gusta nadar…

Die verrückte Arena! 1,5 Stunden Lachen mit den Kühen und den besten Spielen von Intervilles rund um einen riesigen Pool. Jeder kann mitmachen und in die Arena hinabsteigen, aber Vorsicht, manche Kühe gehen auch gerne baden…

