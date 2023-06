Soirée Secrète Open Loge Arènes de Lutèce Paris, 3 septembre 2023, Paris.

Soirée Secrète Open Loge Dimanche 3 septembre, 19h30 Arènes de Lutèce Gratuit sur inscription, places limitées

La Loge propose, dans le cadre de son week-end Open Loge, une soirée secrète performative déambulatoire, occupant l’espace des Arènes de Lutèce et regroupant une série de propositions artistiques – mêlant théâtre, danse et performance – autour d’une thématique commune : la représentation des minorités et l’inclusion dans le milieu sportif, traitée sous un prisme artistique et performatif. Le public découvre, tout au long de sa déambulation silencieuse, des propositions artistiques immersives et uniques, parfois participatives, dans un décor singulier dont le lien indéfectible avec la pratique du théâtre et du sport souligne davantage la mise en perspective des performances.

Les artistes programmé·e·s resteront secre·ètes jusqu’au bout, le public ne découvrant les performances proposées qu’au dernier moment !

Une parenthèse artistique unique et singulière !

Arènes de Lutèce 49 rue Monge 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France

2023-09-03T19:30:00+02:00 – 2023-09-03T21:30:00+02:00

©Blokaus808