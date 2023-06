Concert Open Loge Arènes de Lutèce Paris, 2 septembre 2023, Paris.

Concert Open Loge Samedi 2 septembre, 20h30 Arènes de Lutèce Entrée libre

Les soirées concerts font désormais partie de l’ADN de La Loge. Depuis 2018, nos soirées réunissent artistes repéré·e·s et émergent·e·s, alternant morceaux solos et duos inédits créant ainsi des rencontres artistiques uniques et singulières.

Le samedi 2 septembre nous organiserons une soirée concert exceptionnelle prenant place dans les Arènes de Lutèce et réunissant jusqu’à 8 artistes ! La soirée est ponctuée d’interludes, animées par l’artiste Cléa Vincent.

Une soirée heureuse et hors du temps, ouverte à toutes et à tous !

La programmation sera révelée courant août !

Arènes de Lutèce 49 rue Monge 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T22:30:00+02:00

©Blokaus808