Depuis trois ans, La Loge organise entre fin août et début septembre, un week- end de programmation artistique mêlant musique et théâtre dans le cadre de l’appel à projet de l’Olympiade Culturelle de la Ville de Paris.

Cette année, La Loge souhaite faire vivre ce projet au-delà de sa programmation artistique en créant, le temps d’un week-end, un petit festival traitant des questions de représentations et d’inclusion dans le milieu du sport, en proposant notamment des temps d’échange et de rencontres entre le public et les intervenant·e·s invité·e·s.

Ce week-end de programmation se déroulera dans le cadre singulier des Arènes de Lutèce, lieu historique de la capitale situé dans le Vème arrondissement.

La programmation artistique comprendra :

Une soirée concert le samedi 2 septembre à 20h et une soirée performance le dimanche 3 septembre à partir de 19h30.

En journée, et en parallèle de la programmation artistique, nous souhaitons proposer à des associations sportives parisiennes LGBTQIA+, des associations sportives féministes, des associations de lutte contre le harcèlement dans le sport et des associations handisport, de tenir des stands d’information, de sensibilisation et d’inscription pour présenter leurs activités et échanger avec les participant·e·s. Des artistes plasticien·nes (graphistes, illustrateur·trices, peintres…) aux esthétiques queer seront invité·es à venir exposer leur travail. Seront également répartis dans le lieu, des points de restauration.

Nous souhaitons également organiser, en amont de la programmation artistique prévue les deux soirs, des temps de rencontres, type conférences en plein air, entre responsables associatifs, sportif·ve·s, militant·es, professionnel·les du milieu sportif ayant pour objet la thématique du week-end (à savoir l’inclusion et les représenta- tions dans le milieu du sport).

