Fontvieille MSG ARÈNES DE FONTVIEILLE Fontvieille, 6 juillet 2023, Fontvieille. MSG Jeudi 6 juillet, 21h00 ARÈNES DE FONTVIEILLE 10€ Concert exceptionnel de MSG aux arènes de Fontvieille (13), en périphérie d’Arles. Nous présenterons notre répertoire « Gospel To Go » soutenus par le @DépartementdesBouchesDuRhône.

Cher(e)s bucco-rhodanien(e)s de l’ouest, venez nous rejoindre, ça va être top ! Parking immense devant les arènes.

Entrée : 10€ sur place.

Avec exceptionnellement au sein de l’équipe :

– @PhilippeCoromp piano/Moog

– @DenisFrangulian Basse ARÈNES DE FONTVIEILLE 2, rue Marcel HONORAT, 13990 Fontvieille Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

