Concert Pascal Obispo Arènes Dax, samedi 27 juillet 2024.

Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 20:30:00

fin : 2024-07-27

Afin de fêter sur scène 30 ans de succès, Pascal Obispo, accompagné de 12 musiciens, vous propose sa tournée événement.

Comme à son habitude, l’artiste a conçu un show dont il a le secret, à la fois explosif, convivial et chargé d’émotions.

Il y chantera ses plus grands succès égrenés au cours de 30 années consacrées à la musique, ainsi que ceux composés pour ses amis artistes .

Arènes Parc Théodore Denis

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



