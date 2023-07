Novillada sans picador Arènes Dax, 9 septembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Finale avec les novillos de Pedraza de Yeltes. Vente des billets dès le 19 juin sur www.daxlaferia ou le 17 juillet à la Billetterie des Arènes..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Arènes Parc Théodore Denis

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Final with novillos from Pedraza de Yeltes. Tickets on sale from June 19 on www.daxlaferia or on July 17 at the Arena Box Office.

Final con novillos de Pedraza de Yeltes. Entradas a la venta a partir del 19 de junio en www.daxlaferia o a partir del 17 de julio en las taquillas de la Plaza de Toros.

Finale mit den Novillos von Pedraza de Yeltes. Kartenverkauf ab dem 19. Juni unter www.daxlaferia oder am 17. Juli an der Billetterie der Arena.

