Corrida à cheval Arènes Dax, 15 août 2023, Dax.

Dax,Landes

Toros de Murube avec Andy Cartagena-Léa Vicente-Duarte Fernandes.

Vente des billets dès le 19 juin sur www.daxlaferia ou le 17 juillet à la Billetterie des Arènes..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

Arènes Parc Théodore Denis

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Toros de Murube with Andy Cartagena-Léa Vicente-Duarte Fernandes.

Tickets on sale from June 19 on www.daxlaferia or on July 17 at the Arena Box Office.

Toros de Murube con Andy Cartagena-Léa Vicente-Duarte Fernandes.

Entradas a la venta a partir del 19 de junio en www.daxlaferia o a partir del 17 de julio en las taquillas de la Plaza de Toros.

Toros de Murube mit Andy Cartagena-Léa Vicente-Duarte Fernandes.

Kartenverkauf ab dem 19. Juni unter www.daxlaferia oder am 17. Juli an der Billetterie der Arena.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Grand Dax