Spectacle » Landes Emotions » Arènes Dax, 12 août 2023, Dax.

Dax,Landes

2h de spectacle 100% landais. 100 artistes, 40 animaux vous donnent rendez-vous pour un spectacle culturel et festif unique dans la région !!! Unique spectacle à avoir obtenu le label « Landes terre des possibles ».

Vente des billets dès le 19 juin sur www.daxlaferia ou le 17 juillet à la Billetteri.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Arènes Parc Théodore Denis

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



2 hours of 100% Landes entertainment. 100 artists and 40 animals come together for a cultural and festive show that’s unique in the region! The only show to have been awarded the « Landes terre des possibles » label.

Tickets on sale from June 19 at www.daxlaferia or on July 17 at La Billetteri

2 horas de espectáculo 100% landés. 100 artistas y 40 animales se reúnen en un espectáculo cultural y festivo único en la región El único espectáculo galardonado con el sello « Landes terre des possibles ».

Entradas a la venta a partir del 19 de junio en www.daxlaferia o el 17 de julio en el Billetteri

2 Stunden lang eine Show, die zu 100% aus Landes besteht. 100 Künstler, 40 Tiere laden Sie zu einem kulturellen und festlichen Spektakel ein, das in der Region einzigartig ist!!! Einziges Spektakel, das das Label « Landes terre des possibles » erhalten hat.

Kartenverkauf ab dem 19. Juni auf www.daxlaferia oder am 17. Juli in der Billetteri

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Grand Dax